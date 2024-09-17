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СМИ: "Моссад" заминировал пейджеры боевиков Хезболлы и нагрел батарейки

СМИ: "Моссад" заминировал пейджеры боевиков Хезболлы и нагрел батарейки

REUTERS/Мохаммед Азакир По данным Sky News Arabia, агенты израильской разведки "Моссад" смогли получить доступ к пейджерам, которые должны были получить боевики Хезболлы, после чего вложили в устройства небольшие взрывчатки.

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