Театр абсурда
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Театр абсурда

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Выдохнули. Разобрались с музыкой)

Выдохнули. Разобрались с музыкой)

Ранее - Про музыку. Кадыров  наконец-то, лично растолковал что к чему. А сразу не мог? Kadyrov_95 Я, конечно, знал, что журналисты оппозиционных СМИ зачастую не дружат с головой, но не думал, что маразм будет настолько крепчать с каждым днем.

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