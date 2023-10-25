Автобусы вновь начали курсировать по улице Памирской в Ленинском районе

Движение транспорта по улице Памирской в Нижнем Новгороде восстановили. Об этом сообщает ЦРТС. Движение общественного транспорта по участку в районе дома №1 по улице Перекопской открыли сегодня, 25 октября, в 7.
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