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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Джонсон предложил Порье реванш: в 2016 году он нокаутировал Дастина в первом раунде

Напомним, что Джонсон и Порье дрались в 2016 году: тогда Майкл нокаутировал Дастина в первом раунде. После этого Джонсон провел 14 боев в UFC, потерпев девять поражений.

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