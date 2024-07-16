Разрушенным мостом в Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о закрытии аварийного моста в Джидинском районе, из-за которого жителя трех сел - Енхор, Боций и Цаган-Усун - оказались отрезаны от райцентра.
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