Бывший боец ВСУ рассказал о своем переходе на сторону России

Военнослужащий добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, который сформировали из экс-бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), с позывным Румын рассказал, как попал в плен к ВС РФ и перешел на их сторону.
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