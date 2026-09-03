Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров в юго-восточной Азии

Джакарта является одним из ключевых партнеров Москвы в Юго-Восточной Азии, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума.
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