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Аргументы и Факты

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Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров в юго-восточной Азии

Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров в юго-восточной Азии

Джакарта является одним из ключевых партнеров Москвы в Юго-Восточной Азии, заявил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с главой Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума.

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