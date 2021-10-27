За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 1551 новый случай заболевания

За прошедшие сутки зарегистрировано 1551 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 132, в городе Алматы – 230, в городе Шымкент – 38, в Акмолинской области – 121, в Актюбинской области – 45, в Алматинской области – 88, в Атырауской области – 30, в ВКО – 90, в Жамбылской области – 26, в ЗКО – 47, в Карагандинской области – 152, в Костанайской области – 110, в Кызылординской области – 34, в Мангистауской области – 7, в Павлодарской области – 223, в СКО – 147, в Туркестанской области – 31.