"Путина это не волнует". Запад выступил против инаугурации российского президента. Арабы недоумевают – а этот бойкот что-то значит? США и большая часть европейских стран отказались направить своих послов на церемонию инаугурации, сообщает Al Jazeera.
Инаугурация Путина. Как удалось сорвать козни врагов
Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
Имела лягушка зуб на крокодила, а он то и не знал.
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15 час.
epobedimski
Анасчет Нетаниаху! 7 октября хамас напал на Израильи было убито 1200 человек. Так кто террорист ? И кто держит заложников? Надо думать головой ,а не тем местом на котором сидишь! Кстати Натаниаху позддравил Путина!
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14 час.
Людмила Лиханова
1200 человек...это очень плохо, а как же уже почти 50000 мирных жителей Газы и др. ? ИХ вам не жалко? Детей, женщин, стариков...? ИзЯраэль это геноцид, это фашизм и поэтому люди все чаще задают вопрос: а, может быть, гитлер был в чем-то прав и появляются сомнения в геноциде уже евреев и в консерватории нужно что-то поправить?
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12 час.
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