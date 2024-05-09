Инаугурация Путина. Как удалось сорвать козни врагов

Анасчет Нетаниаху! 7 октября хамас напал на Израильи было убито 1200 человек. Так кто террорист ? И кто держит заложников? Надо думать головой ,а не тем местом на котором сидишь! Кстати Натаниаху позддравил Путина!

Людмила Лиханова

1200 человек...это очень плохо, а как же уже почти 50000 мирных жителей Газы и др. ? ИХ вам не жалко? Детей, женщин, стариков...? ИзЯраэль это геноцид, это фашизм и поэтому люди все чаще задают вопрос: а, может быть, гитлер был в чем-то прав и появляются сомнения в геноциде уже евреев и в консерватории нужно что-то поправить?