GE Aerospace впервые показала адаптивный двигатель XA102 для первого истребителя шестого поколения F-47

Изображение адаптивного двигателя XA102 / © GE Aerospace Впервые представив изображение перспективного двигателя для истребителя, GE Aerospace сообщила, что заключение первых контрактов стало возможным после завершения в мае этапа проверки готовности к сборке XA102 и проведения в феврале детального анализа конструкции.