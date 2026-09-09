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GE Aerospace впервые показала адаптивный двигатель XA102 для первого истребителя шестого поколения F-47

GE Aerospace впервые показала адаптивный двигатель XA102 для первого истребителя шестого поколения F-47

Изображение адаптивного двигателя XA102 / © GE Aerospace Впервые представив изображение перспективного двигателя для истребителя, GE Aerospace сообщила, что заключение первых контрактов стало возможным после завершения в мае этапа проверки готовности к сборке XA102 и проведения в феврале детального анализа конструкции.

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