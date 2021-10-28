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Дмитрий Ворона: Привлечь в регион 1 триллион частных инвестиций – реальная задача

Генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона уверен, что в регион удастся привлечь не менее 1 триллиона частных инвестиций до 2025 года.

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