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Регионы России

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Путин получил перевод «Тируккурала» в подарок от Моди на саммите БРИКС

Путин получил перевод «Тируккурала» в подарок от Моди на саммите БРИКС

11 сентября 2026 года в Нью-Дели на полях саммита БРИКС состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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