Хуситы сбили саудовский истребитель F-15 в провинции Мариб

В Йемене хуситы сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб с помощью зенитной ракеты местного производства.
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Особенно повеселило про зенитную ракету местного производства.