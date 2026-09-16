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Царьград

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Хуситы сбили саудовский истребитель F-15 в провинции Мариб

Хуситы сбили саудовский истребитель F-15 в провинции Мариб

В Йемене хуситы сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб с помощью зенитной ракеты местного производства.

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