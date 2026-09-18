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Вице-президент страховой компании Рыбылкин не увидел повода для снижения зарплаты при переходе на удаленку

Вице-президент страховой компании Рыбылкин не увидел повода для снижения зарплаты при переходе на удаленку

Вице-президент одной из страховых компаний страны Виталий Рыбалкин заявил в разговоре с RT , что переход сотрудника на удаленную работу не может быть основанием для сокращения его заработной платы.

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