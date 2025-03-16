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Царьград

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Осторожно: Этот завтрак опасен для сердца

Осторожно: Этот завтрак опасен для сердца

Учёные выяснили, что насыщенные жиры влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеванийУчёные сделали вывод, что насыщенные жиры вредны даже на завтрак.

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