360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Юрист Конецкий отметил, что отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара

Юрист Конецкий отметил, что отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара

Отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара и получении денег, подчеркнул в беседе с НИА «Нижний Новгород» член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии