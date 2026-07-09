Юрист Конецкий отметил, что отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара

Отсутствие кассового чека не является законным основанием для отказа в возврате товара и получении денег, подчеркнул в беседе с НИА «Нижний Новгород» член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.
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