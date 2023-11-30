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Украинцы должны готовиться к тяжёлой зиме — эксперты

Украинцы должны готовиться к тяжёлой зиме — эксперты

Киев так и не смог восстановить энергетическую инфраструктуру после прошлогодних ударов ВКС России.Запасаться генераторами и топливом в преддверии зимы призывают обычных граждан украинские эксперты в сфере энергетики.

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