Пупо рассказал о романе с русской девушкой и посвятил ей песню

Итальянский певец Пупо рассказал о романтических отношениях с русской девушкой Лидией в молодости. В 1979 году он выпустил песню "Лидия в Москве", посвященную этому короткому, но яркому роману, и не исключает написание еще одной подобной композиции.
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