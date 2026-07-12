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Царьград

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Пупо рассказал о романе с русской девушкой и посвятил ей песню

Пупо рассказал о романе с русской девушкой и посвятил ей песню

Итальянский певец Пупо рассказал о романтических отношениях с русской девушкой Лидией в молодости. В 1979 году он выпустил песню "Лидия в Москве", посвященную этому короткому, но яркому роману, и не исключает написание еще одной подобной композиции.

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