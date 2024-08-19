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Курская область: государственной границы больше не будет

Курская область: государственной границы больше не будет

Продолжаем доклад ровным голосом из Курской области. Никаких душераздирающих новостей нет и пока не предвидится, из двух муниципальных районов региона идёт более-менее организованная эвакуация, прибывающим к нам в помощь волонтёрам – нижайший поклон, неравнодушным людям огромной страны, собирающим тонны полезного, питательного, лекарственного, тёплого и нужного беженцам – до земли троекратно.

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Комментарии
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Генрих
Почему все эти джонсоны и прочие борелли катаются по железной дороге, как у себя дома????????
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8 час.
Юрий Пешков
Статья &quot; великолепная&quot; главное автор все знает !
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7 час.
Гена Саваторов
всё когда нибудь закончится. а как будем восстанавливать разрушенное бандеровцами ?  рабочие руки- укрофашисты. а как с хохляндии взять средства ?
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3 час.

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