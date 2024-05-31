Стреляющее устройство «Росянка» для борьбы с БПЛА

Для борьбы с легкими БПЛА сейчас активно используются гладкоствольные ружья. Любопытная отечественная разработка под названием «Росянка» позволяет превратить в такое оружие любой автомат с подствольным гранатометом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии