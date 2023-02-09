Наш потерянный мир

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Нед Прайс назвал «полнейшим нонсенсом» статью журналиста Херша о взрыве на «Северных потоках»

Нед Прайс назвал «полнейшим нонсенсом» статью журналиста Херша о взрыве на «Северных потоках»

США отрицают причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал версию произошедшего от американского журналиста Сеймура Херша «совершенным и полнейшим нонсенсом».

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