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Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

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