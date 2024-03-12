Путин подписал указ о выплате при гибели гражданского персонала ВС России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающий выплату пяти миллионов рублей при гибели гражданского персонала Вооруженных сил, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
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