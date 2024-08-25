Украинский депутат Юрчишин предложил жестко регулировать Telegram

Председатель комитета по свободе слова Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова в Париже заявил, что Украине нужно установить жесткое регулирования деятельности платформы.
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