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Парикмахеры назвали приводящие к облысению виды расчесок

Парикмахеры назвали приводящие к облысению виды расчесок

Парикмахеры Фабио Скалиа и Дарриус Пис назвали виды расчесок, которые приводят к облысению. В первую очередь специалисты призвали отказаться от щеток с длинной кабаньей щетиной, которые предположительно предназначены для тонких и мягких прядей.

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