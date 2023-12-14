ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 606 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alexey samohvalov
    Надо же быть такими жадными. Сейчас пошлины снимут в 10 раз больше потеряете.Яйца в Россию буд...
  • Владимир Акулов
    Но  бывают  исключения... Один председатель колхоза еще в СССР за успехи в труде послал свою самую лучшую , самую тру...Мошенники обманул...
  • Владимир Акулов
    Путешествия в пространстве - это хорошо. Не чувствуешь себя в клетке... Имеешь иллюзию свободы...Турция , Париж , Лон...Мошенники обманул...

Путин заявил о достаточном запасе прочности экономики России

Путин заявил о достаточном запасе прочности экономики России

К концу года ВПП ожидается на уровне 3,5%.Pr Scr vgtrk.ru--> Президент Владимир Путин назвал главными задачами властей укрепление суверенитета России, обороноспособности, безопасности, общественного суверенитета, технологического и экономического суверенитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх