Путин заявил о достаточном запасе прочности экономики России

К концу года ВПП ожидается на уровне 3,5%.Pr Scr vgtrk.ru--> Президент Владимир Путин назвал главными задачами властей укрепление суверенитета России, обороноспособности, безопасности, общественного суверенитета, технологического и экономического суверенитета.
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