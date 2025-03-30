«Почему сильный мусульманин лучше слабого?»: как в мечети Марджани отметили Ураза-байрам

Сегодня мусульмане празднуют окончание месяца Рамадан. В казанской мечети Аль-Марджани прошла праздничная молитва, в которой принял участие Раис Татарстана, а муфтий республики дал наставление единоверцам на путь мужества.
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