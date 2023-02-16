Провинция.ру

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В "длинные выходные" февраля для астраханцев пустят дополнительный поезд в Москву

В "длинные выходные" февраля для астраханцев пустят дополнительный поезд в Москву

Дополнительные поезда свяжут Астрахань со столицей на февральские праздники. Об этом рассказала ведущий специалист по связям с общественностью отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Приволжской железной дороги Елена Авдеева.

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