Власти Смоленской области объяснили отсутствие сирены во время атаки БПЛА на город

«Ситуация находится на личном контроле губернатора Смоленской области Василия Анохина, руководства силового блока» При недавнем нападении украинских беспилотных летательных аппаратов угрозы жизни и здоровью смолян не было, следовательно, необходимости в сигнале «воздушная тревога» не потребовалось.