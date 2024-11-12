“Роснефть” опровергла слухи о слиянии, о котором ранее писала газета The Wall Street Journal. “В связи с беспрецедентным потоком сообщений зарубежных СМИ о якобы готовящейся консолидации активов российской нефтяной отрасли с прямым намеком на намерение “Роснефти” поглотить основных игроков отечественной нефтянки, считаем необходимым сообщить, что ваши усилия увенчались полным успехом.
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