“Роснефть” опровергла слухи о слиянии, о котором ранее писала газета The Wall Street Journal. “В связи с беспрецедентным потоком сообщений зарубежных СМИ о якобы готовящейся консолидации активов российской нефтяной отрасли с прямым намеком на намерение “Роснефти” поглотить основных игроков отечественной нефтянки, считаем необходимым сообщить, что ваши усилия увенчались полным успехом.