Карельский театр кукол поставил «Золушку»

Накануне, 4 апреля, состоялся предпремьерный показ, а в выходные премьера. Постановка Игоря Казакова по сказке Шарля Перро — это волшебная история о девушке, вдохновляющая верить в чудеса и в возможность изменить свою судьбу.
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