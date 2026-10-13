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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саттер об отличиях России и Китая от Северной Америки: «Архитектура сильно отличается, очень оживленно ходит транспорт. Главная сложность – языковой барьер»

Нападающий «Шанхай Дрэгонс» Райли Саттер поделился впечатлениями от игры в Китае. – Вы восхищались ареной в Санкт-Петербурге, но все же пару матчей в прошлом году команда провела в Шанхае.

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