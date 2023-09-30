Зонд «Паркер» установил новый рекорд близости к Солнцу

Солнечный зонд «Паркер» совершил 17 по счету (из 24) сближение с Солнцем 27 сентября 2023 года, установив новые рекорды по близости рукотворного аппарата к фотосфере звезды и скорости движения, которые теперь составляют 7,26 миллиона километров и 176,46 километра в секунду.