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Пользователи соцсетей упорно пытаются «похоронить» Джеки Чана

Пользователи соцсетей упорно пытаются «похоронить» Джеки Чана

Весь мир заговорил о состояние здоровья звезды боевиков Джеки Чана. Пользователи соцсети X (бывший Twitter), в том числе из Китая, опубликовали сотни постов о том, что кумир миллионов доставлен в больницу в критическом состоянии.

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