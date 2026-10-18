Автомобиль Rivian в будущем сможет стать единым интерфейсом для нескольких цифровых помощников. Компания рассматривает интеграцию сторонних ИИ-сервисов, чтобы водитель мог решать разные задачи в одном диалоге и не переключаться между отдельными приложениями.