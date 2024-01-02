Заместители губернатора Шумкова подарили детям микроскоп, коньки и миксер. Фото

Заместители губернатора Курганской области Вадима Шумкова Сергей Гаврин и Константин Ермаков, а также директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова подарили курганским детям микроскоп, коньки, миксер и мяч.
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