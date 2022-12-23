Раскрыт тайный маршрут Зеленского из Бахмута в Вашингтон

Британское СМИ расписало тайные тропы, по которым президент Украины добирался до столицы США.ВВС со ссылкой на собственные достоверные источники утверждает, что спецоперация по перемещению Владимира Зеленского из Украины была экстраординарной.
Британское СМИ расписало тайные тропы, по которым президент Украины добирался до столицы США.ВВС со ссылкой на собственные достоверные источники утверждает, что спецоперация по перемещению Владимира Зеленского из Украины была экстраординарной.
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