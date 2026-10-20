Спортсмены из Республики Крым успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по Кудо.Спортсмены из Республики Крым успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по Кудо, которые прошли 18 октября в Москве.
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