На Международном ядерном форуме в Санкт-Петербурге обсуждают вопросы безопасности ядерных технологий

Санкт-Петербург, 9 октября /Синьхуа/ -- Эффективные способы реагирования на радиационные аварии обсуждают эксперты из России, Беларуси, Казахстана и Ирана на 17-м Международном ядерном форуме, который открылся в понедельник в российском городе Санкт-Петербург.