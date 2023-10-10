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Китай

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На Международном ядерном форуме в Санкт-Петербурге обсуждают вопросы безопасности ядерных технологий

Санкт-Петербург, 9 октября /Синьхуа/ -- Эффективные способы реагирования на радиационные аварии обсуждают эксперты из России, Беларуси, Казахстана и Ирана на 17-м Международном ядерном форуме, который открылся в понедельник в российском городе Санкт-Петербург.

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