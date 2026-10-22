Наемника ВСУ из Германии задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Военный дезертировал, когда понял, что наниматель не собирается выплачивать обещанное вознаграждение.
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