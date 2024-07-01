В «Турпомощи» объяснили задержки рейсов из Антальи нехваткой персонала

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали в беседе с RT о том, что задержки рейсов из турецкой Антальи, прежде всего, связаны с нехваткой персонала в пиковые периоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии