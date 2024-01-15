«Война неизбежна»: в США раскрыли план по России

США показали свое истинное отношение к России и раскрыли намерение идти на еще большую конфронтацию с Москвой, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте.
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