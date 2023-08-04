Лыжероллеры. Blink. Спортсмены пробегут коньковый масс-старт на 15 км

Лыжероллеры Blink-2023 Саннес, Норвегия Мужчины 15 км, масс-старт, свободный стиль Начало пролога – 16:30 по московскому времени, начало масс-старта – 20:45.
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