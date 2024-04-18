Замглавы Екатеринбурга проехал по городу на самокате 427,1 километра

Обеспечить безопасность пешеходов и самокатчиков, по мнению Алексея Бубнова, власти смогут только в союзе с прокатными компаниямиПостоянно катается на прокатных самокатах замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.
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