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Замглавы Екатеринбурга проехал по городу на самокате 427,1 километра

Замглавы Екатеринбурга проехал по городу на самокате 427,1 километра

Обеспечить безопасность пешеходов и самокатчиков, по мнению Алексея Бубнова, власти смогут только в союзе с прокатными компаниямиПостоянно катается на прокатных самокатах замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

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