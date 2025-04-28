В Госдуме предложили ввести льготы для учителей на посещение учреждений культуры

Инициатива станет важным инструментом для интеграции образовательной и культурной среды в общее пространство Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением о введении 100%-ных льгот для педагогов на посещение учреждений культуры.