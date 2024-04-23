Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пленный Бабенко рассказал, как ВСУ обстреляли сдающихся сослуживцев

Пленный Бабенко рассказал, как ВСУ обстреляли сдающихся сослуживцев

ВСУ открыли огонь по сослуживцам из минометов во время сдачи в плен, а российские военные прикрывали украинцев от обстрела.

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