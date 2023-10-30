Профсоюз работников автопрома США заявил об окончании полуторамесячной забастовки

Профсоюз работников автомобильной промышленности США (United Auto Workers, UAW) в понедельник, 30 октября, заявил об окончании забастовки, которая продлилась полтора месяца, после достижения предварительного соглашения с автоконцернами.
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