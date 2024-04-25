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Минфин США: конфискация активов РФ оправдана на фоне событий на Украине

Минфин США: конфискация активов РФ оправдана на фоне событий на Украине

Министерство финансов США не видит никаких правовых преград для конфискации российских активов. Глава Минфина Соединённых Штатов Джанет Йеллен в четверг, 25 апреля, в интервью для агентства Reuters заявила, что текущая обстановка вокруг событий на Украине полностью оправдывает возможную конфискацию активов Российской Федерации.

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Комментарии
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Betahon
Теперь Минфин сша окончательно превратился в финансового корсара и по всем правилам и законам признается бандитом и пиратом! За этим следует судебное преследование и недействительность всех действий преступника!
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