Биолог Сафонов предупредил об опасности диффенбахии для детей

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал об опасности диффенбахии для детей: её сок может вызвать отёк гортани.
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