Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда

Жизненный путь Уммы Турман был далек от обычного. Дочь супермодели 1960-х Нены фон Шлебрюгге и ученого-индолога Роберта Турмана, она столкнулась с трудностями и испытаниями, как на экране, так и в реальной жизни.
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