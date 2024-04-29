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Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда

Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда

Жизненный путь Уммы Турман был далек от обычного. Дочь супермодели 1960-х Нены фон Шлебрюгге и ученого-индолога Роберта Турмана, она столкнулась с трудностями и испытаниями, как на экране, так и в реальной жизни.

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