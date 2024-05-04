СМИ раскрыли траты фигурантов дела о поставках ВС РФ некачественной продукции

Фигуранты дела о поставке Министерству обороны России некачественных бронежилетов направили вырученные средства на частные счета, а также приобрели на них земельные участки и доли в компаниях, сообщила 4 мая газета «Коммерсант».
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